MediPharm Labs erhält Genehmigungen für weitere kanadische Exporte von medizinischem Cannabiskonzentrat nach Australien und schließt damit verbundene Lieferungen ab

Die australischen Exporte stellen ein um 137 % höheres Volumen im Vergleich zum ersten Export im zweiten Quartal 2019 dar

TORONTO, Oct. 01, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- MediPharm Labs Corp. (TSX: LABS) (OTCQX: MEDIF) (FSE: MLZ) ("MediPharm Labs" oder das "Unternehmen"), ein führendes Unternehmen für spezialisierte, forschungsorientierte Cannabis-Extraktion und Cannabinoidisolierung, freut sich bekanntzugeben, dass es seine zweite Serie von Exportlieferungen von medizinischem Cannabiskonzentrat, die im Vergleich zu seinem ersten Export nach Australien im Juni 2019 um 137 % größer waren, erfolgreich abgeschlossen hat. Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft MediPharm Labs Inc. erhielt das Unternehmen seine zweite Exportgenehmigung von Health Canada, um ein größeres Volumen an medizinischen Cannabiskonzentraten von Kanada nach Australien zu liefern. Vor der Lieferung stellte das Office of Drug Control Section der australischen Regierung auch eine zweite Reihe von Einfuhrgenehmigungen aus.

"Wir freuen uns, dass wir im dritten Quartal unsere zweite Lieferung von medizinischem Cannabiskonzentrat nach Australien abgeschlossen haben, um uns an der Deckung der wachsenden Nachfrage der australischen medizinischen Patienten zu beteiligen", sagte Pat McCutcheon, Chief Executive Officer, MediPharm Labs. "Da die internationale Nachfrage nach gereinigten Cannabiskonzentraten weiter steigt, konzentrieren wir uns auf den Ausbau unserer globalen Lieferkette und unserer internationalen Präsenz, unter anderem durch unseren kürzlich angekündigten Liefervertrag für den deutschen Medizinmarkt . Wir konzentrieren uns auch darauf, verschiedene internationale behördliche und Genehmigungsauflagen zu erfüllen und arbeiten unter anderem auf unser EU-GMP hin, um das Exportvolumen der Eigenmarkenkonzentrate von MediPharm Labs zu steigern."

Über MediPharm Labs

MediPharm Labs wurde 2015 gegründet und ist auf die Herstellung von gereinigtem, pharmazeutisch ähnlichem Cannabisöl und Konzentraten sowie fortschrittlichen Derivaten spezialisiert, wobei eine von Good Manufacturing Practices entwickelte Anlage und Reinräume nach ISO-Standard verwendet werden. MediPharm Labs hat in ein erfahrenes, forschungsorientiertes Team, modernste Technologie, nachgelagerte Reinigungsmethoden und speziell errichtete Anlagen mit fünf primären Extraktionslinien mit einer jährlichen Verarbeitungskapazität von 300.000 kg investiert, um seinen Kunden reine, sichere und präzise dosierte Cannabisprodukte zu liefern. Über ihre Großhandels-, No-Name- und gebührenpflichtigen Plattformen formulieren, verarbeiten, verpacken und vertreiben sie Cannabisextrakte und fortschrittliche Produkte auf Cannabinoidbasis für den nationalen und internationalen Markt. Als weltweit führendes Unternehmen hat das Unternehmen auch kommerzielle Exporte nach Australien abgeschlossen und nähert sich der Fertigstellung seiner australischen Förderanlage mit einer jährlichen Verarbeitungskapazität von 75.000 kg, die 2019 erwartet wird.

WARNHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSWEISENDER INFORMATIONEN:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar als angemessen erachtet werden, aber bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden.