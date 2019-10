CO.DON AG: Gespräche zu Auslizensierung und weiteren Kooperationen DGAP-News: CO.DON AG / Schlagwort(e): Sonstiges CO.DON AG: Gespräche zu Auslizensierung und weiteren Kooperationen 01.10.2019 / 13:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CO.DON AG - Gespräche zu Auslizensierung und weiteren Kooperationen Berlin / Teltow, am 01. Oktober 2019 - Die CO.DON AG befindet sich in Gesprächen mit zwei potenziellen Kooperationspartnern aus Hongkong/China in Bezug auf die Auslizensierung Ihres EU-weit zugelassenen Produktes sowie eines technischen Transfers der Produktionstechnologie in die Volksrepublik China. Nach der Besichtigung der neu entstehenden Produktionsstätte am Standort Leipzig und darauffolgenden Gesprächen in Berlin bekräftigten die Gäste aus Hongkong ihr Interesse, neben dem möglichen Erwerb der Lizenz auch im Bereich des Aufbaus von Produktionskapazitäten zusammenzuarbeiten und CO.DONs ausgewiesene Expertise zu nutzen. Ein weiterer Schwerpunkt der Gespräche bezog sich auf Auftragsproduktionsmöglichkeiten und die Etablierung weiterer möglicher Entwicklungsprojekte. Ralf M. Jakobs, Vorstandssprecher der CO.DON AG: "Wir freuen uns über das fundierte Interesse unserer Gesprächspartner, welches mit den vorgelegten Geschäftsmöglichkeiten weit über den Erwerb einer reinen Produktlizenz hinausgeht. Dies bedeutet für uns die Möglichkeit der Erweiterung unser Geschäftsaktivitäten, um auch unser vorhandenes Know-how im Bereich Fertigungstechnik zielführend einzusetzen. Ferner werden wir wie schon bei der Lizenzvergabe für Russland bei Zustandekommen einer Übereinkunft auch Beratungsleistungen, Trainings und Wissenstransfer durch entsprechend qualifizierte Mitarbeiter der CO.DON AG anbieten. Das Fachkräftetraining soll dann in den Produktionsanlagen der CO.DON in Leipzig stattfinden und neben der eigentlichen Unterweisung in der Arzneimittelherstellung insbesondere auch Aspekte der Qualitätskontrolle und -sicherung beinhalten. Die mögliche Zusammenarbeit beim Aufbau von Produktionsstätten und im Bereich der Auftragsproduktion sehen wir als weitere Geschäftschancen, die wir gerne wahrnehmen werden, wenn die vertraglichen Möglichkeiten hierfür gegeben sind." Die CO.DON AG entwickelt, produziert und vertreibt körpereigene Zelltherapien zur minimal-invasiven Reparatur von Knorpeldefekten. Das angebotene Arzneimittel ist ein Zelltherapieprodukt zur minimalinvasiven Behandlung von Knorpelschäden am Kniegelenk mit ausschließlich körpereigenen Knorpelzellen. Die von CO.DON angebotene Methode wird in Deutschland derzeit in ca. 200 Kliniken angewandt und wurde bereits bei über 14.500 Patienten eingesetzt. Im Juli 2017 erhielt CO.DON von der Europäischen Arzneimittelagentur die EU-weite Zulassung für dieses Arzneimittel. Die Aktien der CO.DON AG sind an der Frankfurter Börse notiert (ISIN: DE000A1K0227). Vorstand der Gesellschaft: Ralf M. Jakobs (Vorstandssprecher), Tilmann Bur (COO). Weitere Informationen finden Sie unter www.codon.de Investor Relations und Pressekontakt: Matthias Meißner, M.A. Tel. +49 (0)30-240352330 Fax +49 (0)30-240352309 E-Mail: ir@codon.de 01.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CO.DON AG Warthestraße 21 14513 Teltow Deutschland Telefon: 03328 43460 Fax: 03328 434643 E-Mail: info@codon.de Internet: www.codon.de ISIN: DE000A1K0227 WKN: A1K022 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 883485 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 883485 01.10.2019 ISIN DE000A1K0227 AXC0171 2019-10-01/13:06