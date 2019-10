Die Schweizer Bank Credit Suisse hat DWS mit "Neutral" und einem Kursziel von 27,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktien der Fondsgesellschaft erschienen relativ günstig, schrieb Analystin Haley Tam in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Über Kostenkontrolle könne die Tochter der Deutschen Bank Verbesserungen erzielen. Mögliche negative Nachrichten zu den Mittelzuflüssen aber könnten den Aktienkur hemmen./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2019 / 03:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000DWS1007