Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - In seiner Sitzung am 1. Oktober 2019 hat der Aufsichtsrat der Schaeffler AG (ISIN DE000SHA0159/ WKN SHA015) den bisherigen Technologievorstand und stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr.-Ing. Peter Gutzmer (65) verabschiedet, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...