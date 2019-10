Bonn (www.anleihencheck.de) - An den Rentenmärkten dies- und jenseits des Atlantiks gab es zum Wochenauftakt nur wenig Bewegung, so die Analysten von Postbank Research.Hätten die positiv überraschenden deutschen Arbeitsmarktdaten im frühen Handel noch für einen leichten Anstieg der Bundrenditen gesorgt, seien diese im Tagesverlauf abgebröckelt und 10-jährige Bunds hätten zum Handelsschluss per saldo lediglich einen Basispunkt höher mit -0,57% rentiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...