Die Aktie der Fluglinie mit dem Kranich war 2019 einer der großen Verlierer im DAX. Der Kurssturz von 23 € auf 12 € im Tief entspricht fast einer Halbierung und es stellt sich die Frage ob 1.) die Börse nicht übertrieben hat, und 2.) geht es 2020 vielleicht wieder aufwärts? Und wenn ja, sollte Lufthansa jetzt wieder ein Kauf sein?Die technische Ausgangslage sieht jedenfalls spannend und erfahrungsgemäß vielversprechend aus. Nach dem Absturz erfolgte die Bodenbildung und schlussendlich eine Art "Dreieck" (Chart) was oftmals (70% aller Fälle) als Vorbote eines Turnarounds gewertet werden darf. Vermutlich wird dieses Signal zeitgleich mit der Berichtssaison erfolgen. Warum?Erfahrungsgemäß sind Streiks und Streikdrohungen kein Dauerthema, insbesondere nicht in der Luftfahrtbranche. Zwar pokert die Lufthansa hier ganz ordentlich, aber am Ende des Tages wird es auch hier auf einen für beide Seiten machbaren Kompromiss hinauslaufen. Stichtag ist der 14. Oktober - ab dann soll gestreikt werden sollte die Lufthansa nicht zurück an den Verhandlungstisch kommen.

Den vollständigen Artikel lesen ...