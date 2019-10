Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando auf "Sell" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. In der Bekleidungsbranche bevorzugt Analystin Olivia Townsend in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Papiere von Mehrkanalhändlern wie Inditex und Next gegenüber denen reiner Online-Händler. Zu Letzteren zählt die Expertin neben Zalando auch Asos. Bei Ersteren seien die Risiken für die Profitabilität und den Cash geringer./bek/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2019 / 04:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2019-10-01/13:17

ISIN: DE000ZAL1111