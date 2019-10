Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will vor allem für Unternehmen weitere Entlastungen bei hohen Strompreisen. Altmaier sagte am Dienstag in Berlin, er begrüße es, dass die Koalition in ihrem Klimapaket eine Senkung der EEG-Umlage zur Förderung des Ökostroms beschlossen habe - als eine Entlastung im Gegenzug zur Einführung eines CO2-Preises in den Sektoren Verkehr und bei Gebäuden. Es gebe aber "nicht erledigte Hausaufgaben" bei den Netzentgelten, sagte Altmaier.

Der Minister verwies auf die Empfehlungen der von der Regierung eingesetzten Kohlekommission. Diese hatte in ihrem Bericht einen Ausgleich im Falle steigender Strompreise bei einem schnelleren Kohleausstieg gefordert. Ab 2023 solle es für private und gewerbliche Stromverbraucher einen Zuschuss auf die Übertragungsnetzentgelte oder eine "wirkungsgleiche Maßnahme" geben, um den Anstieg der Strompreise zu dämpfen. Es sei ein Zuschuss in Höhe von mindestens zwei Milliarden Euro pro Jahr erforderlich./hoe/DP/zb

