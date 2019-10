Im Zeitraum von Juli bis September verbuchte Nickel die beste Quartalsperformance seit dem Jahr 2010. Am Markt geht man davon aus, dass das zum Jahresende in Indonesien in Kraft tretende Exportverbot von Nickelerz das Angebot des Industriemetalle stark verknappen wird. Nickel, das Metall wird in der Herstellung von Edelstahl aber auch von Lithiumbatterien verwendet, schoss Anfang September nach oben, nachdem Indonesien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...