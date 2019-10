Auf dem Radar: SW UmwelttechnikStieg am Montag um 6,96 Prozent. Das Handelsvolumen lag bei 38% durchschnittlicher Tagesumsätze. Year-to-date liegt die Aktie bei 141,18 Prozent Plus. Am Montag auf neuem Jahreshoch geschlossen (24,6). Year-to-date ist die Aktie nun um 141,18 Prozent im Plus. Auf dem Radar: FabasoftAm Montag auf neuem Jahreshoch geschlossen (22). Year-to-date ist die Aktie nun um 84,87 Prozent im Plus. aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 23,00 /23,40Veränderung zu letztem SK: 5,45% Auf dem Radar: WarimpexAm Montag auf neuem Jahreshoch geschlossen (1,43). Year-to-date ist die Aktie nun um 43 Prozent im Plus. aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 1,42 /1,44Veränderung zu letztem SK: -0,35% Auf dem Radar: S ImmoS Immo hatte in den letzten 5 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...