Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für LVMH nach Treffen mit Unternehmen der Luxusindustrie in Asien auf "Outperform" belassen. Die Auswirkungen der fortdauernden Proteste in Hongkong seien für LVMH positiv, schrieb Analyst Rogerio Fujimori in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Luxushersteller und -händler verhandelten mit den Grundbesitzern in Hongkong über niedrigere Mieten, damit diesen einen Teil des durch die Proteste entstandenen Schadens übernehmen. Zudem würden mehrere Marken von LVMH wie Louis Vuitton und Dior auf dem chinesischen Festland gut nachgefragt./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2019 / 19:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2019-10-01/13:49

ISIN: FR0000121014