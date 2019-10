Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Kering nach Treffen mit Unternehmen der Luxusindustrie in Asien auf "Outperform" belassen. Die Auswirkungen der fortdauernden Proteste in Hongkong auf Kering seien neutral, schrieb Analyst Rogerio Fujimori in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Auf dem chinesischen Festlandsmarkt stabilisiere sich gegenwärtig die Marke Gucci./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2019 / 19:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

