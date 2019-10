Köln (www.fondscheck.de) - Zum 15.10.2019 legen wir den neuen Fonds Paladin Quant Aktien Global Nachhaltig (ISIN DE000A2N68Q2/ WKN A2N68Q) auf, so die Experten von Ampega.Das Anlageziel des Paladin Quant Aktien Global Nachhaltig sei es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in ausgewählte Aktien unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiere im Wesentlichen in internationale Aktien. Die Auswahl dieser Aktien erfolge nach dem Grundsatz der Nachhaltigkeit. Als nachhaltig würden Aktien von Unternehmen gelten, die ein verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Unternehmenskonzept verfolgen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...