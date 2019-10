ABB hat den Auftrag erhalten, die Ladeinfrastruktur für eine Flotte elektrisch angetriebener fahrerloser Transportfahrzeuge von VDL am neuen Tuas-Hafen in Singapur zu liefern und in Betrieb zu nehmen. Die Auslieferung soll zwischen September 2020 und August 2022 erfolgen. Die Fahrzeuge werden von VDL Automated Vehicles gefertigt und für den Transport schwerer Schiffscontainer am Hafenterminal eingesetzt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...