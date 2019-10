Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um Commerzbank, Thyssenkrupp, TUI, Varta, Tesla und Aurora Cannabis. Die Commerzbank hat einen "tiefgreifenden Umbau" abgekündigt, um sich gegen die Niedrigzinsen und die harte Konkurrenz zu stemmen. Aber der kostet zunächst einmal Geld und drückt auf die Erträge. Entsprechend fiel die Reaktion an der Börse nicht sonderlich positiv aus. Kann sich das noch ändern? Ist die Aktie vielleicht ein langfristiger Kauf? Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um den erneuten Vorstandswechsel bei Thyssenkrupp und das Erholungspotenzial der Aktie, um die verbesserten Perspektiven von Tui nach der Pleite von Thomas Cook, um den nicht enden wollenden "Varta-Wahnsinn", die Tesla-Überraschung und um die Hintergründe des Aurora-Ausverkaufs. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach auf http://www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.