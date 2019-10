Heute fälltEvotec SE (ISIN: DE0005664809) (bisher) um 4,75 % ohne besondere Meldung. Ist böse, wer hier an Shortpositionen denkt? In letzter Zeit gab es immer wieder Diskussionen um die in der Summe relativ hohe Shortposition, die an Evotec gehalten wird, insbesondere da nur Positionen ab 0,50% meldepflichtig sind. Meldepflichtig waren ab dem 16.09.2019 insgesamt 8,37 %der Aktien der Evotec SE leer verkauft, hinzu kommen bestimmt noch einige unter der Meldeschwelle. Und ob heute Positionen ausgebaut wurden, erfahren wir leider erst später auf der entsprechenden Seite des Bundesanzeigers. 8,37% ...

