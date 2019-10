München (ots) - Dritte Staffel der interaktiven Dating-Show



- Neue Folge heute Abend um 22:15 Uhr bei RTL II Danilo im Gefühls-Chaos: Wird der charmante Italiener mit Dijana abschließen und sich wieder voll und ganz auf die Beziehung mit der süßen Melissa konzentrieren? Eine neue Nachricht erreicht die Villa und schickt Roman, Yasin und Mischa auf ein geheimnisvolles Date mit einer gewissen Laura. Eifersucht vorprogrammiert. Nach den emotionalen Turbulenzen des Tages erreicht die Islander Post von ihren Lieben aus der Heimat. Auch Melissa bekommt Briefe, die sie zu Tränen rühren. Doch mit dieser Nachricht hat sie sicher nicht gerechnet: Eine persönliche Videobotschaft von ihrem Promi-Crush Pietro Lombardi.



Nach Dijanas Rückkehr droht das Couple Danilo und Melissa endgültig zu zerbrechen. Danilo fasst sich schließlich ein Herz und teilt der blonden Schweizerin mit, dass er sich für Melissa entschieden hat. Dabei ahnt er noch nicht, dass sich bei Dijana inzwischen Gefühle für den charmanten Italiener entwickelt haben und sie ihr aktuelles Couple Aleks in die Wüste schickt. Als Danilo davon Wind bekommt gerät seine Entscheidung für Melissa erneut ins Schwanken. Für die süße Melissa ist das alles zu viel und sie zieht eine folgenschwere Konsequenz.



Erneuter Stress bei Mischarda oder wie Ricarda es stets betont "Couple seit Tag eins". Die Streitigkeiten um Lappalien häufen sich bei Muskelmann Mischa und Model Ricarda. Sie findet ihn zu aufgebracht, er sie zu zickig. Doch dann wird es dem Ludwigshafener zu bunt und er spricht Klartext. Werden die beiden einen Weg aus ihren Endlosdiskussionen finden?



Für Roman, Yasin und Mischa steht ein geheimnisvolles Date mit einer gewissen Laura auf dem Programm. Ihre Couples sind darüber "not amused". Ausgerüstet mit Schwimmsachen und ausgehfeiner Abendgarderobe verabschiedet sich das Trio von den Mädels. Einer der Drei wird von der Granate zum Dinner eingeladen. Eifersüchtig vertreiben sich die zurückgelassenen Mädels Lina, Samira und Ricarda die Wartezeit auf den Daybeds und verlieren sich in wilden Spekulationen über das Date ihrer Jungs mit der Neuen. Als auf ihren Handys ausgelassene Pool-Fotos mit Yasin, Roman, Mischa und Laura ankommen, erreicht die Stimmung ihren Tiefpunkt. Welchen Islander wird Laura zum Dinner entführen?



Die Islander bekommen Post von ihren Lieben aus der Heimat und können beim Lesen der liebevollen Briefe ihre Tränen kaum zurückhalten. Die Stimmung in der Villa ist aufgewühlt und sehr emotional. Auch die süße Melissa ist durch die Nachrichten zu Tränen gerührt. Doch mit einer persönlichen Videobotschaft von ihrem Promi-Crush Pietro Lombardi hat sie ziemlich sicher nicht gerechnet. Werden die Worte des berühmten Sängers ihr Herz berühren?



Über "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe"



Liebe liegt in der Luft! RTL II entführt die Zuschauer mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel. Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustiger Singles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller wilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios Global Entertainment vertrieben.



