Klagenfurt (pta029/01.10.2019/14:11) - Im September 2019 wurde die PV-Invest erstmals von der österreichischen Ratingagentur rfu bewertet und erreichte den Status "rfu Qualified" mit einem hervorragenden Ratingergebnis von "ab".



* Nachhaltigkeitsrating "rfu qualified" * Im Vergleich zu börsennotierten österreichischen Unternehmen und den Mitgliedern des VÖNIX Index deutlich überdurchschnittlich * Im Vergleich zur internationalen Branche klar über dem mittleren Nachhaltigkeitsniveau * Ratingausblick stabil



Die PV-Invest steht seit ihrer Gründung für nachhaltige und ertragreiche Investments in Photovoltaik und Kleinwasserkraftwerke. Ein wesentlicher Teil der Unternehmensphilosophie zielt auf die Bekämpfung des Klimawandels und dessen Folgen ab. Im September 2019 wurde das Unternehmen erstmals von der österreichischen Ratingagentur rfu bewertet und erreichte den Status "rfu Qualified" mit einem hervorragenden Ratingergebnis von "ab".



Nachhaltigkeitsratings sind ein wichtiger Maßstab für die Beurteilung einer ganzheitlichen und zukunftsorientierten Unternehmensführung sowie Leistung im Bereich der Nachhaltigkeit von Unternehmen. Als solches sind sie ein wesentliches Werkzeug für die Anlageentscheidungen nachhaltig orientierter Investoren.



Den vollständigen Ratingbericht finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter www.pv-invest.com/nachhaltigkeit. Auszüge aus dem Report:



* "Die PV-Invest positioniert sich hinsichtlich Nachhaltigkeit sowohl im Vergleich zu börsennotierten österreichischen Unternehmen als auch gegenüber den Mitgliedern des VÖNIX Index deutlich überdurchschnittlich. Im Vergleich zur internationalen Branche (Secondary Energy) liegt die PV-Invest ebenfalls klar über dem mittleren Nachhaltigkeitsniveau, erreicht jedoch nicht die Spitzengruppe - in der vorliegenden Peer Group repräsentiert durch den portugiesischen Energieversorger EDP RENOVAVEIS."



* "Der Ratingausblick ist grundsätzlich stabil. Mit dem aktuellen Score von +3,3 erreicht die PV-Invest den Status "qualified" im rfu Nachhaltigkeitsrating. Bei einer Umsetzung der Empfehlungen ist eine merkbare Ratingverbesserung und die Positionierung im Spitzenfeld zu erwarten."



Über das Unternehmen PV-Invest ist im Sektor der erneuerbaren Energie tätig und produziert mit ihren Tochtergesellschaften Strom aus Photovoltaik- und Kleinwasserkraftwerken. Derzeit hat das Unternehmen Bestandsobjekte mit rund 30 MW im Betrieb. Zum anderen plant und errichtet das Unternehmen PV-Kraftwerksprojekte in Europa und der MENA-Region. Die Bilanzsumme per 31.12.2018 beläuft sich auf 72,2 Mio. Euro. Im rfu Nachhaltigkeitsrating erhielt die PV-Invest den Status "qualified" mit einem überdurchschnittlichen Rating (Ratingergebnis: ab).



Ansprechpartner Medien & Investoren Mag. Richard Petz PV-Invest GmbH +43 (0) 463 / 218073 -21 richard.petz@pv-invest.com



Aussender: PV - Invest GmbH Adresse: Lakeside B07, 9020 Klagenfurt Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Richard Petz Tel.: +43 463 218073-21 E-Mail: richard.petz@pv-invest.com Website: www.pv-invest.com



ISIN(s): AT0000A1YY14 (Anleihe), AT0000A1YY22 (Anleihe), AT0000A23UP3 (Anleihe), AT0000A23UQ1 (Anleihe), DE000A1885U8 (Anleihe), DE000A189CF6 (Anleihe) Börsen: corporates prime in Wien



