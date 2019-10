Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für GlaxoSmithKline auf "Buy" mit einem Kursziel von 2110 Pence belassen. Details von der Onkologie-Konferenz ESMO zum Medikament Zejula machten es wahrscheinlich, dass das Mittel zu gegebener Zeit einen Spitzenumsatz im Größenbereich von bis zu 3 Milliarden Dollar erzielen kann, schrieb Analyst Stephen McGarry in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er habe positive Studienergebnisse aber schon in seinem Bewertungsmodell vorgesehen./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2019 / 18:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2019 / 04:06 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2019-10-01/14:42

ISIN: GB0009252882