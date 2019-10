Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Reduce" mit einem Kursziel von 5180 Pence belassen. Analyst Stephen McGarry verwies in einer am Dienstag vorliegenden Analyse auf positive Studiendaten zu den Medikamenten Lynparza und Tagrisso, die am Markt aber bereits als Kassenschlager angesehen würden. Im Aktienkurs seien diese positiven Nachrichten schon mehr als eingepreist./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2019 / 20:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2019-10-01/14:43

ISIN: GB0009895292