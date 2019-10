KAP AG mit personellen Veränderungen DGAP-News: KAP AG / Schlagwort(e): Personalie KAP AG mit personellen Veränderungen 01.10.2019 / 14:53 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. KAP AG MIT PERSONELLEN VERÄNDERUNGEN Fulda, 30. September 2019 - Der Vorstandssprecher der KAP AG, Guido Decker, hat heute mit Wirkung zum 30.9.2019 auf eigenen Wunsch sein Amt niedergelegt. Der Aufsichtsrat hat Herrn Uwe Stahmer mit Wirkung zum 1.10.2019 interimistisch zum Vorstandsmitglied bestellt. Während seiner Vorstandstätigkeit ruht das Aufsichtsratsmandat von Herrn Stahmer. "Guido Decker hat die notwendige strategische Neuausrichtung der KAP AG eingeleitet und wichtige strategische Weichen für einen nachhaltigen Erfolg gestellt", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Christian Schmitz. "Wir bedauern die Entscheidung und danken ihm für sein außerordentliches Engagement und wünschen ihm für seine persönliche und berufliche Zukunft alles Gute." Kontakt: Kirchhoff Consult AG Michael Werneke E: michael.werneke@kirchhoff.de T: +49 40 609 186 34 Über die KAP AG Die KAP AG ist eine mittelständische Industriegruppe mit rund 3.000 Mitarbeitern. In den Segmenten engineered products, flexible films, it/services, surface technologies und precision components entwickeln wir innovative industrielle Produkte und technologische Lösungen für internationale Industrie- und Handelsunternehmen. Mit unserer langfristig angelegten Strategie besetzen wir attraktive Marktnischen mit langfristigem Wachstumspotential. Unser Fokus liegt dabei im Aufbau und in der Entwicklung von margenstarken Industriesegmenten zu hoch spezialisierten Marktführern. Im Rahmen von Nachfolgeregelungen übernehmen wir darüber hinaus als verlässlicher Partner zur Verstärkung bestehender oder zum Aufbau zusätzlicher Segmente mittelständische Unternehmen mit attraktiven Marktpositionen. Von unserem Wachstumskurs profitieren unsere Aktionäre durch unsere ertragsorientierte Dividendenpolitik. 01.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: KAP AG Edelzeller Straße 44 36043 Fulda Deutschland Telefon: 06611030 Fax: 0661103830 E-Mail: office@kap.de Internet: www.kap.de ISIN: DE0006208408 WKN: 620840 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 883557 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 883557 01.10.2019 ISIN DE0006208408 AXC0210 2019-10-01/14:54