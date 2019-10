Bellevue Asset Management verstärkt Sales Team in der Schweiz EQS Group-News: Bellevue Asset Management AG / Schlagwort(e): Personalie Bellevue Asset Management verstärkt Sales Team in der Schweiz 01.10.2019 / 15:00 Medienmitteilung vom 1. Oktober 2019 Bellevue Asset Management verstärkt Sales Team in der Schweiz Phil Steiner wird als neuer Senior Sales Manager bei Bellevue Asset Management das Vertriebsteam im Heimmarkt verstärken. Phil Steiner wird schwerpunktmässig professionelle Investoren in der Romandie betreuen wie auch dedizierte Kunden in der Deutschschweiz übernehmen. Zuletzt war er bei Nordea Asset Management, wo er neun Jahre lang als Sales Director tätig war. Davor arbeitete er bei SAM Sustainable Asset Management. Hier lancierte und etablierte er von New York aus das US-Vermögensverwaltungsgeschäft von SAM USA Inc. Anschliessend war er für den Fondsvertrieb von SAM in der Deutschschweiz und Genf zuständig. Vor seiner Tätigkeit bei SAM durchlief er verschiedene berufliche Stationen innerhalb der Credit Suisse. So war er unter anderem als Geschäftsstellenleiter in der Region Basel tätig und für den internen Vertrieb der Anlagefonds bei Credit Suisse Asset Management verantwortlich. Durch den Neuzugang besteht das Sales Team für die Schweiz somit aus vier Personen. «Mit Phil Steiner heissen wir einen Sales-Spezialisten mit fast zwei Jahrzehnten Vertriebserfahrung im Asset Management und profunden Marktkenntnissen im Team willkommen», so Patrick Fischli, Head of Sales bei Bellevue Asset Management. «Phil wird einen wichtigen Beitrag leisten, um die passenden Lösungen für unsere Kunden zu finden und unsere Marktanteile in den Anlagebereichen Healthcare, spezialisierte Regionenstrategien sowie Multi-Asset weiter auszubauen.» «Ich freue mich sehr auf diese neue berufliche Herausforderung und denke, dass ich mit meiner Erfahrung das Team von Bellevue gut unterstützen kann», kommentiert Neuzugang Phil Steiner. Für weitere Informationen: Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16 / Postfach, 8700 Küsnacht/Zürich Tanja Chicherio, Tel. +41 44 267 67 00, tch@bellevue.ch www.bellevue.ch Bellevue Asset Management Bellevue Asset Management sowie die in Oberursel bei Frankfurt ansässige Schwestergesellschaft StarCapital sind Teil der Bellevue Group, einer unabhängigen schweizerischen Finanzgruppe mit Sitz in Zürich und Listing an der Schweizer Börse SIX. Bellevue wurde 1993 gegründet und zählt heute mit einem Kundenvermögen von CHF 11.7 zu den führenden Investmentboutiquen in den Anlagebereichen Healthcare, spezialisierte Regionenstrategien, Multi-Asset sowie globale Aktien und Renten. Ende der Medienmitteilung 883323 01.10.2019 AXC0221 2019-10-01/15:01