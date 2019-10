Guten Tag,heute etwas später als gewohnt, aber aus gutem Grund. Denn wir haben in unserem neuem Börsenbrief Zürcher Trend einen genaueren Blick auf einige deutsche und Schweizer Unternehmen geworfen. Wenn Sie noch nicht Abonnent sind, sollten Sie unser Angebot für ein kostenloses Test-Abo nutzen. Nun zum Alltag:Bildnachweis: © Bernecker Research AGDie Märkte suchen nach einer Orientierung, finden jedoch nur Verwirrung an allen Ecken und Enden. Dabei spielt es keine Rolle wohin der Blick schweift, überall bestimmen Fragezeichen und unbeantwortete Fragen das Stimmungsbild. War es gestern noch Trump, ist es heute Boris Johnson der die Schlagzeilen macht - wer ist morgen an der Reihe? Es ist wenig verwunderlich das die Märkte ihre Schwierigkeiten haben die Nachrichtenlage richtig einzupreisen - der Schlagabtausch der Schlagzeilen läuft zu schnell. Die anstehende Berichtssaison könnte das Ganze auflösen, doch dafür müssen noch ein paar Wochen ins Land ziehen.

