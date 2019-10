DGAP-Media / 2019-10-01 / 14:48 *curasan bringt Produkt zur Behandlung des Facettensyndroms auf den Markt* - *curasan erhält CE-Zulassung für die Hyaluronsäure Spinevisc(R) zur Behandlung der Facettengelenkarthrose* - *Erweiterung der Reichweite auf neue Zielgruppen in den Bereichen Wirbelsäule, Neuroradiologie und Interventionelle Schmerztherapie* Kleinostheim, 1. Oktober 2019 - Die curasan AG, ein führender Spezialist für Medizinprodukte aus dem Bereich der Orthobiologie und der Interventionellen Schmerztherapie bringt mit Spinevisc(R) eine biomimetische Hyaluronsäure zur Behandlung des weitverbreiteten Facettensyndroms (Facettengelenkarthrose) auf den Markt, deren mittleres Molekulargewicht dem der körpereigenen Synovialflüssigkeiten ähnelt. "Die Markteinführung von Spinevisc(R) setzt einen weiteren Meilenstein in der Geschichte von curasan", erklärt Torben Sorensen, der neue CEO der curasan AG. "Trotz des derzeit schwierigen Markt- und Zulassungsumfelds ist es unserem interdisziplinären Team aus Marketing-, Medical Affairs und Regulatory Affairs gelungen, ein Produkt auf den Markt zu bringen, das für die Behandlung der schmerzhaften Symptome des weitverbreiteten Facettensyndroms bestimmt ist." "Spinevisc(R) wird es curasan ermöglichen, die Reichweite zu vergrößern und neue Zielgruppen anzusprechen, wie beispielsweise Spezialisten für Neuroradiologie und Interventionelle Schmerztherapie und auch Wirbelsäulenchirurgen. Dies wird dem Unternehmen völlig neue Vertriebswege und ein unberührtes Marktsegment eröffnen", erläutert Gregor Siebert, Leiter Marketing und Vertrieb. "Nach mehr als einer Dekade Erfahrung in der Arthrosebehandlung mit der curasan-eigenen Hyaluronsäure-Rezeptur war es ein logischer Schritt für uns, uns weiter darauf zu fokussieren, wie wir den Bedürfnissen nach einer minimalinvasiven und doch sichereren und einfach handhabbaren Lösung zur Behandlung von Rückenschmerzen, die im Facettensyndrom resultieren, begegnen können", ergänzt Florian Früh, Leiter Produktmanagement. curasan wird Spinevisc(R) während des Deutschen Kongresses für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU) vom 22.-25. Oktober in Berlin vorstellen, gefolgt vom Symposium der Europäischen Gesellschaft für Neuroradiologie (ESNR) über Interventionelle Wirbelsäulen-Neuroradiologie vom 25.-27. Oktober in Malta. *Kontakt curasan AG: * Andrea Weidner IR & Corporate Communications pr@curasan.com florian.frueh@curasan.com *Kontakt für produktbezogene Fragen:* Florian Früh Head of Product Management florian.frueh@curasan.com *Über die curasan AG:* curasan entwickelt, produziert und vermarktet Biomaterialien und andere Medizinprodukte aus dem Bereich der Knochen- und Geweberegeneration. Als Branchenpionier hat sich das Unternehmen vor allem auf synthetische Knochenersatzstoffe zur Verwendung in der Orthopädie sowie der dentalen Implantologie spezialisiert. Zahlreiche Patente und eine umfangreiche Liste an wissenschaftlichen Dokumentationen belegen den klinischen Erfolg der Produkte und die hohe Innovationskraft von curasan. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: curasan AG Schlagwort(e): Gesundheit 2019-10-01 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: curasan AG Lindigstraße 4 63801 Kleinostheim Deutschland Telefon: 06027/40 900 0 Fax: 06027/40 900 29 E-Mail: info@curasan.de Internet: www.curasan.de ISIN: DE000A2YPGM4 WKN: A2YPGM Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 883551 Ende der Mitteilung DGAP-Media 883551 2019-10-01

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2019 08:48 ET (12:48 GMT)