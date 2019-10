Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - October 1, 2019) - BOUGAINVILLE VENTURES INC. (CSE: BOG) (OTC Pink: BUGVF) (FSE: 8BV) (DEU: 8BV) (MUN: 8BV) (STU: 8BV) ("Bougainville" oder das "Unternehmen") freut sich, anzukündigen, dass auf den Hanffarmen in Oregon die Ernte begonnen hat. Das 20-köpfige Team der Hanffarm in Oregon erntet derzeit 28.000 Pflanzen. Die Ernte wird in den nächsten paar Wochen abgeschlossen sein.

Das Wurmkompostierungsteam lässt die Biomasse in einer nah gelegenen lokalen Trocknungsanlage trocknen, während sich unsere eigene, fast 1400 qm große Trocknungsanlage im Bau befindet. Nach der Verarbeitung wird sie zusammen mit den 28 kg an destilliertem CBD-Öl verkauft, das Anfang dieses Jahres von dem mobilen Extraktionsunternehmen Dab Extraction Associates verarbeitet wurde.





Die Ernte beginnt

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/6334/48372_f12c1c6234da1bfc_001full.jpg

President Andy Jagpal:

"Die Hanfindustrie in Oregon boomt, ebenso wie die Nachfrage nach CBD. Laut einer Hanfzeitschrift aus Oregon gab es 2018 noch wenig mehr als 580 Anbauer und 11.500 Hektar registrierten Hanfanbau. Dieses Jahr gibt es 1.900 Anbauer und fast 63.000 Hektar registrierten Hanfanbau. Der Hanfmarkt ist größer als der für medizinisches und Freizeitmarihuana zusammen, und da die Babyboomer gerade erst die Vorteile von CBD entdecken, hat die Nachfrage nach Hanf eine aggressive Wachstumskurve, die gerade erst beginnt."

Über den Hanfmarkt

Im Jahr 2018 wurde der legale Cannabismarkt in den Vereinigten Staaten auf 11,9 Milliarden US-Dollar geschätzt. Bis Ende 2025 sollen es bereits 66,3 Milliarden US-Dollar sein, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von fast 24 Prozent entspricht, so Market Research.

Über Bougainville Ventures Inc.

Bougainville Ventures Inc. ist im rasant wachsenden Bereich der Produktion, Verarbeitung, dem Einzelhandel und der Markenbildung von Cannabis und cannabisbezogenen Produkten tätig. Derzeit stellt das Unternehmen durch Besitz und Entwicklung von Gewerbeimmobilien strategisch Kapital für den florierenden Bereich Cannabisanbau zur Verfügung. Wir bieten für Cannabisproduzenten und -verarbeitern vollständig errichtete, nutzungsfertige Anlagen mit modernster Anbaustruktur. Darüber hinaus konzentriert sich das Unternehmen auf den Aufbau einer starken Präsenz in der Hanfindustrie mit dem Ziel, sowohl in Kanada als auch in den USA Cannabinoide zu erzeugen. Neben unserem Aushängeschild, dem Hanfprojekt im Bundesstaat Oregon, und dem Greenhouse Campus im Bundesstaat Washington verfügt das Unternehmen auch über firmeneigene Formeln für Cannabis-Esswaren, topische Produkte und Tinkturen.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem diese Aussagen getroffen werden. Die bei der Vorbereitung solcher Aussagen getroffenen Annahmen werden zwar zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet, können sich aber als ungenau erweisen. Daher sollte man sich nicht übermäßig auf zukunftsorientierte Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Keine Regulierungsbehörde hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

