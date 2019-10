Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Signify nach einem Gespräch mit dem Unternehmen auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Schwäche des Herstellers von Lichttechnik im zweiten Quartal werde sich im dritten wohl fortsetzen, schrieb Analyst Trion Reid in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er erachte jedoch Renditekennziffern wie auf den Free Cashflow und die Dividende als attraktiv./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2019 / 17:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

