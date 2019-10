Das offizielle BPT-Programm für 2019 in Europa wurde offiziell bekanntgegeben. Das Boyaa Poker-Turnier kommt nach seinem Auftritt in Irland 2017 auch 2019 wieder nach Europa. Die von Boyaa Interactive organisierte Spielserie findet vom 5. bis 8. Dezember im größten Pokersaal in Europa statt, dem Kings Resort in Tschechien.

Außer einem Main Event mit garantiertem Preispool von 200.000 Euro finden auch vier Side Events mit unterschiedlichen Buy-In-Beträgen im Bereich von 90 bis 130 Euro statt.

Von Mitte September bis Ende November können Pokerspieler Einladungen für das BPT-Turnier erhalten, wenn sie an den jeweiligen Turnieren in der "Texas Poker (Boyaa)"-App oder an bestimmten Offline-Qualifikationsturnieren teilnehmen.

Gewinner der beiden Formate versammeln sich im Dezember im Kings Resort von Rozvadov zum großen Finale.

Boyaa Interactive International Co., Ltd. besteht seit 2004 und ist seit dem 12. November 2013 an der Hong Kong Stock Exchange (Aktiencode 0434.HK) notiert. Boyaa Interactive ist der führende Karten- und Brettspielentwickler Asiens und Betreiber von mehr als 60 Apps, darunter Boyaa Texas Poker, Boyaa Chinese Chess, Boyaa Landlord und Boyaa Mahjong.

Boyaa Texas Hold'em war eines der ersten sozialen Texas Hold'em-Spiele und ist das Spitzenprodukt von Boyaa Interactive.

Das BPT ist eine Pokerserie, die im Jahr 2015 in Südostasien mit Turnieren in Macau, Sanya, Taipei und Hanoi begann und sich nun auch auf dem alten Kontinent in der Welt des Live-Pokerspiels einen Namen machen will.

Boyaa Interactive nutzt seine beliebte App für soziales Pokerspiel sowie seinen gewaltigen weltweiten Nutzerstamm (insbesondere in Asien und Europa) und seine Erfahrung bei der Entwicklung von Spielen zur betont vielfältigen Gestaltung, insbesondere bei den Vorausscheidungen vor dem Hauptturnier, den im Rahmen des Turniers angebotenen Veranstaltungen und natürlich den Spielern (online/offline). Darum befinden sich hier nicht nur 200.000 Euro im garantierten Preispool der Hauptveranstaltung, sondern es fehlt auch nicht (so hoffen wir) an glorreichen Augenblicken, Trophäen, Geschenken und einfach Spaß.

Aktuelle Neuigkeiten zum BPT und das Spiel zum Herunterladen finden Sie auf der offiziellen Website der Veranstaltung:

www.bpt.net/?homemedia

