Bastei Lübbe AG: Vorstandsvorsitzender Carel Halff wird seinen Vertrag Ende 2020 nicht verlängern DGAP-Ad-hoc: Bastei Lübbe AG / Schlagwort(e): Personalie Bastei Lübbe AG: Vorstandsvorsitzender Carel Halff wird seinen Vertrag Ende 2020 nicht verlängern 01.10.2019 / 15:34 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Vorstandsvorsitzender Carel Halff wird seinen Vertrag Ende 2020 nicht verlängern * Vorstandsvertrag endet am 31.12.2020 * Herr Halff steht bis zu seinem Ausscheiden in vollem Umfang als Vorstandsvorsitzender zur Verfügung * Der Aufsichtsrat wird sich umgehend mit der Nachfolgeplanung befassen Köln, 01.10.2019. Der Vorstandsvorsitzende der Bastei Lübbe AG, Carel Halff (68), hat heute den Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Robert Stein, darüber informiert, dass er nach Ablauf seines aktuellen Vertrages zum 31.12.2020 aus seinem Amt ausscheiden wird. Herr Halff wird dem Unternehmen bis zu seinem Ausscheiden in vollem Umfang als Vorstandsvorsitzender zur Verfügung stehen. Der Aufsichtsrat wird umgehend die Nachfolge von Herrn Halff und die Zusammensetzung des künftigen Vorstands planen. Kontakt Bastei Lübbe AG: Barbara Fischer Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Telefon: +49 (0)221 8200 2850 E-Mail: barbara.fischer@luebbe.de 01.10.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Bastei Lübbe AG Schanzenstraße 6 - 20 51063 Köln Deutschland Telefon: 02 21 / 82 00 - 0 Fax: 02 21 / 82 00 - 1900 E-Mail: investorrelations@luebbe.de Internet: www.luebbe.de ISIN: DE000A1X3YY0 WKN: A1X3YY Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 883609 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 883609 01.10.2019 CET/CEST ISIN DE000A1X3YY0 AXC0239 2019-10-01/15:35