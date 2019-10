Düsseldorf (ots) - sportwetten.de bietet als offizieller Wettpartner der Kölner Haie und des DEB nebst attraktiven Wettquoten eine 10EUR-Gratiswette zur neuen NHL-Saison an. Sobald der Kunde 20EUR auf ein NHL-Event setzt, erhält er eine 10EUR-Gratiswette auf das gesamte Wettangebot. Tampa Bay Lightning und die Toronto Maple Leafs gehen in diesem Jahr als Top-Favoriten an den Start.



Der Titelverteidiger St. Louis Blues zählt in dieser Saison nicht zu den Top-Favoriten: Mit einer Quote von lediglich 15,0 siedelt sich das Team in diesem Jahr eher im oberen Mittelfeld an. Dennoch gehört dem amtierenden Champion der Auftakt am 02.10.19 gegen die Titelverteidiger des letzten Jahres, den Washington Capitals (18,0). Der Favorit Tampa Bay Lightning (8,5) ist aus Perspektive der Buchmacher dicht gefolgt von den Toronto Maple Leafs (10,0), den Vegas Golden Knights (11,0), den Boston Bruins (11,0) und Colorado Avalanche (13,0).



Über sportwetten.de: Die sportwetten.de GmbH ist eine Tochter der börsennotierten pferdewetten.de AG mit Sitz in Düsseldorf. Mit der evidenten Domain www.sportwetten.de sorgt man im deutschsprachigen Raum für Unterhaltung und hebt sich - bei aller Seriosität - durch humorvolle Aktionen und innovative Datenveredelung vom Wettbewerb ab. sportwetten.de ist offizieller Partner u.a. von Eintracht Braunschweig, KFC Uerdingen, der Eishockey Nationalmannschaft (DEB), der Kölner Haie, des Deutschen Volleyball Verbandes (DVV) und der Basketball Bundesliga (BBL).



