Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Kion von 71 auf 69 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Joseph Goddard reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) des Gabelstapler-Herstellers im Zuge der Branchenabschwächung. Kion sei aber in einer starken Wettbewerbsposition und in naher Zukunft robust./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2019 / 00:30 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000KGX8881

AXC0244 2019-10-01/15:43