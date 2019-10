Die NordLB hat Commerzbank nach Vorstellung des neuen Strategieprogramms auf "Halten" mit einem Kursziel von 5,75 Euro belassen. Obwohl deutliche Kosteneinsparungen bei gleichzeitigen Investitionen in die Zukunftsfähigkeit der Bank geplant seien, peile das Management für 2023 nur mit einer Eigenkapitalrentabilität von rund vier Prozent, die dauerhaft nicht zum Überleben als eigenständige Bank ausreichen dürfte, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Durch den Verkauf der mBank sowie die Eingliederung der comdirect werde die Konzernstruktur weiter vereinfacht und die Fokussierung auf die Kernaktivitäten des Privat- und Firmenkundengeschäfts in Deutschland vorangetrieben. In dieser Konstellation sieht Seufert die Commerzbank künftig als interessanten Übernahmekandidaten./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2019 / 14:50 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2019 / 14:53 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2019-10-01/16:00

ISIN: DE000CBK1001