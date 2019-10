Genf (www.anleihencheck.de) - Seit 1979 kämpfen die Zentralbanken in der ganzen G10-Welt gegen die Inflation, so Olivier Marciot, Senior-Portfoliomanager im Cross-Asset-Team beim schweizerischen Vermögensverwalter Unigestion.Mit Kraft und Beständigkeit hätten sie die Teuerung erfolgreich von über 10% pro Jahr auf heute unter 2% gesenkt. Mission erfüllt - allerdings etwas zu viel. Zum ersten Mal seit 40 Jahren unterschreite die Inflation kontinuierlich die Erwartungen, und zudem würden die Erwartungen ihrerseits weiter zurückgehen. Der Zeitpunkt dieses Phänomens sei umso rätselhafter, da in diesem späten Wirtschaftszyklus die Zentralbanken normalerweise gegen die Inflation und nicht für die Inflation kämpfen würden. Was erkläre die aktuelle Situation und welche Auswirkungen habe dies auf die Marktstimmung und -bewertungen? Die Experten von Unigestion seien der Meinung, dass diese Situation Carry-Anlagen und -Strategien unterstützt. Es stellt sich nach wie vor die Frage: Sind wir am Rande eines japanischen "verlorenen Jahrzehnts"? Und wie können wir unsere Portfolios an diese Situation anpassen?, so die Experten von Unigestion. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...