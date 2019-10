Nach der Rezession im Vorjahr legt die türkische Wirtschaft wieder leicht zu. Dies lässt sich auch an den Aktienkursen und am Anleihenmarkt ablesen - wie Anleihenhändlerin Bianca Becker im wöchentlichen Marktgespräch berichtet. Was die Flat-Notiz von Thomas Cook-Anleihen bedeutet und wie die Anleger vor der Wahl in argentinischen Anleihen agieren - die Antworten hier im Interview.