Das emsländische Traditionsunternehmen richtet sein Geschäft stärker auf alkoholfreie Produkte aus. Analysten mögen das Konzept - und sehen wieder Kurspotenzial.

Beim Namen Berentzen denken viele an Apfelkorn und fruchtige Minifläschchen zum Feiern. Doch die Emsländer mit mehr als 250-jähriger Tradition möchten ihr altbackenes Image endgültig abstreifen: Mit neuen Premiumspirituosen, innovativen Limonaden und Orangensaftpressen wollen sie wachsen - und damit auch für langfristig orientierte Anleger wieder interessanter werden.

Die Börsenstory von Berentzen war lange von Höhen und Tiefen gekennzeichnet. Nach der Wende eroberten russische Wodkas die Märkte im Westen und setzten klassische deutsche Spirituosen unter Druck. Berentzen kaufte Doornkaart und Strothmann zu - alles Marken, die ihren Zenit bereits überschritten hatten. Der Umsatz halbierte sich in den zehn Jahren bis 2006. Der Kurs stürzte ab, die Firma schrieb Verluste.

2008 stieg Investor Aurelius mehrheitlich ein - und 2016 wieder aus. "Unter Aurelius wurde Notwendiges mit harter Hand restrukturiert, aber - wie bei Sanierungen üblich - vergleichsweise wenig in Technik, Marketing und Innovationen investiert", konstatiert Oliver Schwegmann, seit Juni 2017 CEO der Berentzen-Gruppe.

Das will der Manager, der zuvor bei Storck, Mars und L'Oréal arbeitete, nun nachholen. Ein Hoffnungsträger ist die neue Edelmarke Berentzen Signature in Apfel, Zwetschge oder Birne - "eine Komposition aus Obstbrand und Likör, aber nicht so süß", so Schwegmann. Er will damit ältere Konsumenten reaktivieren: "Bisher waren wir eher im unteren und mittleren Preissegment präsent, der Trend geht aber zu Premium."

Das belegen Erhebungen des Marktforschers Nielsen: So sank der Absatz von Spirituosen hierzulande insgesamt um 1,7 Prozent auf 566 Millionen Euro. Das zeigen Zahlen für die zwölf Monate bis Ende Juni. Demgegenüber legte der Umsatz mit Marken um 1,8 Prozent zu. Marktexperte Christian Gniech ...

