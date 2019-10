NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie ist im September stärker als im Vormonat gewachsen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg in zweiter Veröffentlichung auf 51,1 (August: 50,3) Punkte. Das war das höchste Niveau seit fünf Monaten. Volkswirte hatten 51,0 Punkte erwartet, was dem Stand der ersten Veröffentlichung entsprach.

IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson erklärte, ungeachtet des Indexanstiegs hätten die US-Güterproduzenten das schlechteste Quartal seit einem Jahrzehnt hinter sich. "Wie es aussieht, geht die Industrie ins dritte Rezessionsquartal", schrieb Williamson in der Veröffentlichung.

