Nun sind wieder ein paar Wochen seit meiner letzen SP500 Chartanalyse vergangen und da stellt sich mir die Frage: Was ist eigentlich an Bewegung gelaufen? -nicht viel! Kein Crash - Kein neues Allzeithoch Zunächst ein kurzer Blick in den Tageschart um einen Überblick zu bekommen. Tageschart S&P500 mit Orientierungslinien N ...

Den vollständigen Artikel lesen ...