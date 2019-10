Bern (ots) - Jährlich erhalten rund 6'000 Frauen in der Schweiz die Diagnose Brustkrebs. Im internationalen Brustkrebsmonat Oktober macht das Brustzentrum Bern der Lindenhofgruppe mit verschiedenen Aktionen darauf aufmerksam.



Die EUSOMA-Zertifizierung unterstreicht das hohe Qualitätsbewusstsein des Brustzentrums Bern der Lindenhofgruppe und bestätigt die Einhaltung hoher europäischer Qualitätsansprüche. Mit jährlich über 400 Operationen zählt es landesweit zu den bedeutendsten Brustzentren der Schweiz. Im Brustkrebsmonat Oktober setzt das Brustzentrum Bern sichtbare Zeichen und lanciert am 10. Oktober 2019 den «Pink Day».



Der «Pink Day»



Fachkundig informieren Breast Care Nurses am 10. Oktober 2019 im Engeried- und Lindenhofspital interessierte Besucherinnen zum Thema Brustkrebs: Persönlich und individuell. Breast Care Nurses sind Teil des Behandlungsteams. Sie beraten, unterstützen und begleiten Patientinnen mit Brustkrebs und deren Angehörige. Ausserdem kann, im Lindenhofspital, ein begehbares Brustmodell besichtigt werden. Ärztinnen und Ärzte der Lindenhofgruppe beantworten die Fragen der Besucherinnen.



Internationaler Brustkrebsmonat - Pinkes Dessert als Zeichen der Solidarität



Das Brustzentrum Bern der Lindenhofgruppe macht die Bevölkerung auch mit weiteren Massnahmen auf das Thema Brustkrebs aufmerksam: Unter anderem weisen Fahrradkuriere in der Berner Innenstadt auf den Brustkrebsmonat hin.



Als Zeichen der Solidarität erhalten am 9. Oktober die Patientinnen und Patienten der Spitäler Engeried, Lindenhof und Sonnenhof ein pinkes Dessert mit Informationen zum «Pink Day».



Weitere Informationen



www.brustzentrumbern.ch (Patienteninformationen und Ärztelisten)

www.krebsliga.ch (Informationen zum Infomonat Brustkrebs der

Krebsliga Schweiz) Brustzentrum Bern der Lindenhofgruppe



Mit jährlich über 400 Brustkrebsoperationen ist das Brustzentrum Bern (BZB) der Lindenhofgruppe laut Statistik des Bundesamts für Gesundheit (BAG) eines der grössten Schweizer Zentren zur Diagnose und Behandlung von Brustkrebs. Gemeinsam erbringen die Spitäler Engeried und Lindenhof, die Pathologie Länggasse sowie spezialisierte Teams aus Gynäkologen, Radiologen, Pathologen, Onkologen, Radioonkologen, Genetikern, Plastischen Chirurgen, Psychoonkologen, Breast Care Nurses und Physiotherapeuten das Leistungsangebot. Das BZB ist mit allen Geräten modernster Technologie für eine präzise Diagnostik und Therapie ausgestattet und verfügt als eine der wenigen Radio-Onkologie-Stationen über ein Intrabeam-Gerät (IORT), welches die Durchführung einer Radiotherapie während der Operation ermöglicht.



www.brustzentrumbern.ch



Lindenhofgruppe



Die Lindenhofgruppe zählt landesweit zu den führenden Listenspitälern mit privater Trägerschaft. In ihren drei Spitälern Engeried, Lindenhof und Sonnenhof werden jährlich rund 138'000 Patienten, davon gegen 30'000 stationär versorgt. Die Spitalgruppe bietet neben einer umfassenden interdisziplinären Grundversorgung ein Spektrum der spezialisierten und hochspezialisierten Medizin an. Schwerpunkte des Leistungsangebots bilden die Innere Medizin, Onkologie, Frauenmedizin, Orthopädie, Viszeralchirurgie, Urologie, Angiologie/Gefässchirurgie und Notfallmedizin. Die Gruppe beschäftigt rund 2'500 Mitarbeitende. lindenhofgruppe.ch



Kontakt:



Matthias Güdel

Administrative Geschäftsführung, Riedweg 15, 3012 Bern

+41 31 358 14 90

matthias.guedel@lindenhofgruppe.ch



Medizinische Auskünfte erteilen auf Anfrage die spezialisierten

Ärztinnen und Ärzte des Brustzentrums Bern.



