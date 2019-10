Das letzte markante Hoch bildete das Niveau von 61,58 US-Dollar im November 2018. Seitdem herrscht in der Verizon-Aktie eine grobe Seitwärtsbewegung, die sich zwischen 52,28 US-Dollar und einer latent abfallenden Abwärtstrendlinie um 60,50 US-Dollar abspielt. Im September gelang es den Abwärtstrendkanal zum dritten Mal zu testen und ein Hoch bei glatt 61,00 US-Dollar zu markieren. An dieser Stelle machen sich aber wieder deutliche Verluste bemerkbar, die zu einem nicht unerwartet in Pullback führen dürften und daher wieder Short-Positionen in den Fokus rücken.

