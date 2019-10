München (ots) - Mehr als 200 Influencer aus 30 Ländern geben den Startschuss für FrozenFanFest und enthüllen zeitgleich und noch vor dem globalen Launch bisher nie gesehene Produkte



Fans von Anna, Elsa und Olaf auf der ganzen Welt sind eingeladen, sich für das FROZEN FAN FEST bereit zu machen - die Feier zum Launch der brandneuen und vom Film inspirierten Produkte, die ab Freitag, dem 4. Oktober, weltweit im Handel erhältlich sein werden. "Die Eiskönigin 2" ist die Fortsetzung des erfolgreichsten Animationsfilms aller Zeiten, die am 21. November 2019 in den deutschen Kinos startet.



Mit dem Hashtag FrozenFanFest werden morgen, am 2. Oktober, mehr als 200 Influencer aus 30 Ländern die neuen Produkte zum Film der Walt Disney Animation Studios in den sozialen Medien enthüllen. Das Sortiment der Produkte zum Film "Die Eiskönigin 2" spricht dabei Fans jeden Alters an und umfasst Kleidung, Accessoires, Schuhe, Spielzeug, Kostüme, Bettwäsche, Wohn-Dekor, Elektronik, ein digitales Game, Bücher und mehr. Mit neuen und innovativen Spielmöglichkeiten zum Film "Die Eiskönigin 2" erhalten Fans von Anna und Elsa außerdem Zugang zu einem spannenden Sortiment an Spielzeug, das Schlüsselmomente des Films darstellt, darunter Produkte mit interaktiven Funktionen und neuer Technologie. Im Rahmen der Feierlichkeiten werden sich auch die Sprecher der Originalversion von "Die Eiskönigin 2" an der Enthüllung der noch geheimen, vom Film inspirierten Produkte beteiligen. Mit dem Hashtag FrozenFanFest können Fans die Aktion verfolgen und ihre Lieblingsmomente auf allen sozialen Plattformen teilen.



Am 4. Oktober und während des gesamten folgenden Wochenendes werden Einzelhändler auf der ganzen Welt am FROZEN FAN FEST mit In-Store-Events, Sonderaktionen, Giveaways und vielem mehr teilnehmen. In einigen Flagship Disney Stores werden Mitternachtseröffnungen stattfinden, so dass Fans vor Ort zu den ersten gehören, die die neuen Merchandise-Artikel kaufen können.



Beim FROZEN FAN FEST werden ausgewählte "Die Eiskönigin 2" Spielzeuge mit einzigartigen Spotify-Playlists gefeiert, die ab dem 4. Oktober erhältlich sind, die Fantasie anregen und die Magie des Spiels verstärken sollen. Die Fans profitieren zudem von laufenden Aktualisierungen dieser Inhalte.



Die Einführung von neuen Produkten wird bis zum Kinostart und darüber hinaus fortgesetzt.



Über Disney Parks, Experiences & Products



Dieser Bereich bringt den Zauber von Disney in den Alltag von Familien und Fans auf der ganzen Welt, um magische Erinnerungen zu schaffen, die ein Leben lang halten.



Als Walt Disney am 17. Juli 1955 in Anaheim, Kalifornien, das Disneyland eröffnete, erschuf er einen einzigartigen Ort, der wunderbare Geschichten mit unvergesslichen Erlebnissen verbindet und läutete damit eine neue Ära der Familienunterhaltung ein. Mehr als sechzig Jahre später hat sich Disney zum weltweit führenden Anbieter von Familienreisen und Freizeiterlebnissen entwickelt, mit einzigartigen Geschäftsbereichen, darunter sechs Ferienziele mit 12 Themenparks und 52 Resorts in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien mit rund 160.000 Mitarbeitern; einer erstklassigen Kreuzfahrtlinie mit vier Schiffen und Plänen für drei weitere in den Jahren 2021, 2022 und 2023; einem luxuriösen Familien-Strandresort auf Hawaii; einem beliebten Ferienwohnrecht-Programm; und einem preisgekrönten Unternehmen für geführte Familien-Abenteuerreisen. Zu Disneys globalen Aktivitäten im Bereich Consumer Products gehören das weltweit führende Lizenzgeschäft, der weltweit größte Kinderbuchverlag, der weltweit größte Spiellizenzgeber auf allen Plattformen, mehr als 200 Disney Store Standorte auf der ganzen Welt und die E-Commerce-Plattform shopDisney.



Walt Disney Imagineering steht für den Bereich "Experiences", der Schmiede für alle Erlebnisse in Disney Themenparks sowie Resort-Hotels, auf Kreuzfahrtschiffen und mit unseren Lizenzprodukten - einschließlich Büchern, Spielen und Merchandise.



Über "Die Eiskönigin 2"



Das Warten hat beinahe ein Ende! Pünktlich zur Weihnachtssaison wird einer der erfolgreichsten Animationsfilme aller Zeiten endlich fortgesetzt. Vor rund sechs Jahren verzauberte "Die Eiskönigin - Völlig Unverfroren" mit atemberaubend schön animierten Landschaften und großen Gefühlen kleine und große Fans. Die mitreißende Geschichte rund um die Schwestern Anna und Elsa berührte Menschen weltweit und löste einen Hype aus, der bis heute anhält. Mit "Die Eiskönigin 2" wird ab dem 21. November 2019 die Erfolgsgeschichte endlich weitergeführt.



Das Oscar-prämierte Team von "Die Eiskönigin - Völlig Unverfroren" - Regie-Erfolgsduo Jennifer Lee und Chris Buck, Produzent Peter Del Vecho und die Songwriter Kristen Anderson-Lopez und Robert Lopez - ist wieder zusammengekommen und hat mit "Die Eiskönigin 2" erneut ein warmherziges, witziges und spannendes Animationsmeisterwerk erschaffen, in dem die Schwestern Anna und Elsa einmal mehr mit Mut, Vertrauen und Schwesternliebe füreinander einstehen müssen.



Über Walt Disney Animation Studios (WDAS)



Walt Disney Animation Studios kombiniert meisterhafte Kunstfertigkeit und Storytelling mit bahnbrechender Technologie und ist ein von Filmemachern geführtes Animationsstudio, das für die Entwicklung einiger der beliebtesten Filme aller Zeiten verantwortlich ist. WDAS, mit Sitz in Burbank, baut seinen reichen Erfahrungsschatz an Innovation und Kreativität weiter aus, vom ersten vollanimierten Spielfilm im Jahr 1937, Schneewittchen und die sieben Zwerge, bis hin zum Oscar-prämierten Die Eiskönigin - Völlig Unverfroren im Jahr 2013, dem größten Animationsfilm aller Zeiten. Weitere zeitlose Werke des Studios sind Pinocchio, Dornröschen, Das Dschungelbuch, Arielle, die Meerjungfrau, Der König der Löwen, Zoomania.



