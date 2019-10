Das Handelsgericht in Nanterre bei Paris hat ein förmliches Sanierungsverfahren ("redressement judiciaire") über das Reiseunternehmen Thomas Cook France eröffnet. Angestrebt werde eine Übernahme unter gerichtlichem Schutz, es gebe mehrere potenzielle Interessenten aus der Branche. Das teilte Thomas Cook France, eine Tochtergesellschaft des Reiseveranstalters Thomas Cook, am Dienstag in Clichy bei Paris mit.

In der vergangenen Woche hatte die britische Mutter Insolvenz angemeldet, mehrere europäische Ableger hatten nachgezogen. Von der Insolvenz sind Hunderttausende Urlauber betroffen.

Das Sanierungsverfahren gehört zum französischen Insolvenzrecht - es soll die Weiterführung des Unternehmens ermöglichen. Thomas Cook Frankreich hat nach eigenen Angaben 780 Beschäftigte, 172 Reisebüros und erzielt einen Umsatz von 425 Millionen Euro. Übernahmeangebote können bis zum 22. Oktober eingereicht werden./cb/DP/zb

ISIN GB00B1VYCH82

