Trader- Börsenspiel - mitmachen und gewinnen: https://bit.ly/30EpGGx Gold hat etwas an Glanz verloren und notiert wieder unter der runden Marke von 1.500 US-Dollar. Sehr zur Freude des Wochengewinners in der vierten Traders-Spielwoche. Auch bei der Jagd auf den Jaguar hat die richtige Gold-Strategie für den Führungswechsel gesorgt. Welchen Aktien die Anleger in den verbleibenden knapp vier Wochen am meisten zutrauen verrät Spielleiter Anouch Wilhelms im Interview.