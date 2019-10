Medienmitteilung

Burkhalter Gruppe kauft St. Galler Elektrotechnik-Unternehmen

Die Burkhalter Gruppe erwirbt per 1. Oktober 2019 die Stampfl & Co. AG in St. Gallen. Das Unternehmen beschäftigt 23 Mitarbeitende, davon fünf Auszubildende und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund CHF 3.3 Mio.

Zürich, 1. Oktober 2019

Die Stampfl & Co. AG im Zentrum von St. Gallen ist seit 1902 erfolgreich im regionalen Markt tätig und bietet vorwiegend klassische Elektrotechnik-Dienstleistungen an. Durch den Kauf steht das Unternehmen neu unter der Geschäftsführung von Thomas Baumann, der die ebenfalls in St. Gallen ansässige Baumann Electro AG leitet. Der bisherige Inhaber der Stampfl & Co. AG, Peter Lengwiler, wird die Firma unter dem Namen Elektro Stampfl weiterführen. Alle Mitarbeitenden werden übernommen.

Der Kauf der Stampfl & Co. AG ist die 24. Akquisition der Burkhalter Gruppe seit dem Börsengang im Juni 2008. Die Gewinnung zusätzlicher Marktanteile durch den gezielten Kauf anderer Elektrotechnik-Unternehmen bleibt weiterhin Teil der Strategie.

Für weitere Auskünfte:

Burkhalter Holding AG

Elisabeth Dorigatti, Leiterin Kommunikation und Investor Relations

+41 44 439 36 33

e.dorigatti@burkhalter.ch

www.burkhalter.ch

Die Burkhalter Gruppe ist führende Anbieterin von Elektrotechnik-Dienstleistungen am Bauwerk und mit über 40 Gruppengesellschaften an fast 100 Standorten in der Schweiz vertreten. Per 31.12.2018 erzielte sie ein Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 30.7 Mio., ein Konzernergebnis von CHF 23.5 Mio. sowie einen Umsatz von CHF 501.6 Mio. und beschäftigte 2973 Mitarbeitende (FTE, davon 640 Lernende). Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Zürich. Die Burkhalter Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valorensymbol BRKN, Valorennummer 21225580, ISIN CH0212255803).

Elektrotechnik beginnt beim Elektrizitätswerk und umfasst sämtliche Prozesse bis zur Steuerung von elektrischen Anlagen und Maschinen beim Endverbraucher. Als führende Anbieterin in der Schweiz konzentrieren wir uns auf Elektrotechnik am Bauwerk und realisieren in hoher Qualität und präziser Ausführung das volle Spektrum an Dienstleistungen: Installationen, Schaltanlagen, Service und Unterhalt, Telematik, Automation und Security. Kurzum: 360° Schweizer Elektrotechnik.