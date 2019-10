Westag & Getalit AG: Die Westag & Getalit AG verkauft ihren 49%igen Anteil an der AKP Carat-Arbeitsplatten GmbH DGAP-Ad-hoc: Westag & Getalit AG / Schlagwort(e): Sonstiges Westag & Getalit AG: Die Westag & Getalit AG verkauft ihren 49%igen Anteil an der AKP Carat-Arbeitsplatten GmbH 01.10.2019 / 18:05 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Heute hat die Westag & Getalit AG (Westag) eine Vereinbarung darüber getroffen, ihren 49%igen Anteil an der AKP Carat-Arbeitsplatten GmbH (AKP) für EUR 7,3 Mio. an AKP selbst zu verkaufen. Der Buchwert der Beteiligung bei der Westag beträgt rd. EUR 1,2 Mio. gem. HGB (Stand 31.12.2018) und rd. EUR 4,0 Mio. gem. IFRS (Stand 30.06.2019). Der Vollzug der Transaktion erfolgt mit Zahlung des Kaufpreises. AKP ist ein Arbeitsplattenkonfektionär mit Sitz in Meiningen. Im Zusammenhang mit dem Verkauf haben Westag und AKP einen fünfjährigen Liefervertrag unterzeichnet, durch den Westag ihre Produkte weiterhin an AKP verkaufen wird. Der Vorstand der Westag & Getalit AG ist der Ansicht, dass der Anteilsverkauf und die durch den Liefervertrag neubegründete Partnerschaft mit AKP sowohl Westag als auch AKP zugutekommen und es beiden Parteien ermöglichen wird, sich erfolgreich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. Kontakt: Thomas Sudhoff PR und Finanzkommunikation Tel.: +49 5242 / 17-1712 E-Mail: ir@westag-getalit.com 01.10.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Westag & Getalit AG Hellweg 15 33378 Rheda-Wiedenbrück Deutschland Telefon: +49 (0)5242 17 - 0 Fax: +49 (0)5242 17 - 5603 E-Mail: zentral@westag-getalit.com Internet: www.westag-getalit.com ISIN: DE0007775207, DE0007775231 WKN: 777520, 777523 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 883817 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 883817 01.10.2019 CET/CEST ISIN DE0007775207 DE0007775231 AXC0294 2019-10-01/18:06