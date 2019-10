Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die gute Stimmung an den Börsen belebt auch den ETF-Handel, so die Deutsche Börse AG."Wir sehen einen klaren Käuferüberhang", berichte Frank Mohr von der Commerzbank. Laut Oliver Kilian von der UniCredit Group seien vor allem US-Aktien beliebt, europäische inklusive deutsche Aktien würden hingegen tendenziell - wie in der Vorwoche - abgegeben. Mohr melde ein weiterhin sehr hohes Handelsaufkommen mit 67.000 Transaktionen für die Vorwoche, Kilian zufolge sei es etwas ruhiger geworden. ...

