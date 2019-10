Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Dienstag deutlich nach unten. Nach einem freundlichen Start vermiesten zunächst Konjunkturdaten aus Europa die Stimmung, am Nachmittag folgten zudem schwache Stimmungsbarometer aus den USA. In der Folge setzte eine Verkaufswelle ein und schickte den DAX in den Keller. Der Index schloss 1,3 Prozent tiefer bei 12.264 Punkten. Nach dem Abverkauf am Vortag legte Gold dagegen deutlich zu und notierte bei 1.484 Dollar je Feinunze. Die Bundesanleihen holten zwischenzeitliche Verluste wieder auf.

In den USA fiel der Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe im September von 49,1 auf 47,8, während Ökonomen mit einem leichten Anstieg gerechnet hatten. Damit notiert das Konjunkturbarometer so niedrig wie seit zehn Jahren nicht mehr. Die Handelskonflikt hinterlässt in der US-Industrie tiefe Furchen und macht deutlich, wie dringend US-Präsident Donald Trump ein Handelsabkommen mit China benötigt, so der Kommentar der VP Bank. Der Blick in die Details des Index zeigt darüber hinaus, dass sich auch die Beschäftigungsaussichten eintrübten. Damit rückt der US-Arbeitsmarktbericht für September am Freitag stärker in den Fokus.

AMS bei Osram auf der Zielgraden

Im Übernahmekampf um Osram ist ein Scheitern der Übernahmeofferte von AMS auch wenige Stunden vor Ablauf der Frist nicht ausgeschlossen. Trotzdem ist der österreichische Sensorhersteller bei dem Lichtkonzern aus München eigentlich schon am Ziel. Entscheidend ist nämlich das große Aktienpaket, dass sich AMS bereits zusammengekauft hat. Es wirkt für alle weiteren potenziellen Interessenten abschreckend wie eine Giftpille. Die Österreicher halten bereits direkt 19,99 Prozent des Aktienkapitals an Osram. Die Osram-Aktie schloss mit einem Minus von 0,5 Prozent bei 40,15 Euro.

Das Schlusslicht im DAX stellte die Aktie der Deutschen Post mit einem Minus von 3,9 Prozent. Hier bemängelten die Analysten von Berenberg nach dem Kapitalmarkttag, dass der Logistiker beim jährlichen Wachstum vorsichtig sei. Ansonsten starteten einige Fondsgesellschaften in ihr neues Geschäftsjahr und nahmen bei Top-Performern des Jahres in ihren Depots erst einmal Gewinne mit. So schlossen RWE 1,6 Prozent tiefer und Deutsche Börse gaben um 2 Prozent nach.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 81,5 (Vortag: 72,7) Millionen Aktien im Wert von rund 3,36 (Vortag: 2,92) Milliarden Euro. Es gab 3 Kursgewinner und 27 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.263,83 -1,32% +16,15% DAX-Future 12.245,00 -1,34% +15,93% XDAX 12.258,94 -1,36% +15,86% MDAX 25.658,39 -0,88% +18,85% TecDAX 2.790,72 -0,84% +13,90% SDAX 10.971,79 -0,50% +15,38% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,15 -11 ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2019 11:50 ET (15:50 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.