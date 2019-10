Die Wiener Börse hat am Dienstag im Minus geschlossen. Der ATX fiel um 17,74 Punkte oder 0,59 Prozent auf 2.992,87 Einheiten. Nach einer freundlichen Eröffnung drehte der heimische Leitindex am frühen Nachmittag ins Minus.Die am Vormittag veröffentlichten Konjunkturdaten hatten keine Unterstützung für den Handel geliefert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...