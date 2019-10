Original-Research: Media and Games Invest plc - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Media and Games Invest plc Unternehmen: Media and Games Invest plc ISIN: MT0000580101 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 01.10.2019 Kursziel: EUR 1,80 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler Zum Halbjahr deutlich über Vorjahr - Buy Die gestern veröffentlichten Halbjahreszahlen 2019 basieren weiterhin vor allem auf der Konsolidierung des Spiele-Publishers gamigo im Kernsegment Gaming. Die zuletzt getätigten Übernahmen von ReachHero, AppLift und PubNative, die dem neu geschaffenen Segment Medien zugeordnet sind, wurden erst gegen Ende des ersten Halbjahres abgeschlossen, so dass sie nach unserer Einschätzung erst im zweiten Halbjahr 2019 ihre volle Wirkung entfalten werden. Dabei rechnen wir damit, dass sich die Konsolidierungseffekte in diesem Jahr auf die Umsatzentwicklung beschränken, während die erwarteten Ertragseffekte ab dem kommenden Geschäftsjahr, nach Abschluss der Integration der übernommenen Gesellschaften, sichtbar werden. Wir bestätigen unsere Einschätzung, dass die Mischung aus organischem und externem Wachstum in den synergetischen Bereichen Medien und Gaming für MGI wertschöpfend sein wird und damit unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell ermitteltes Kursziel von EUR 1,80 je Aktie (Base Case-Szenario). Angesichts eines im Base Case-Szenario auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Kurspotenzials von 65,1% bekräftigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der Media and Games Invest plc. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19101.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

