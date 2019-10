Neue Konjunktursorgen, Deutsche Post wenig überzeugend

Nach einem positiven Handelsauftakt sah es am heutigen Dienstag so aus, als sollte die erfreuliche Kursentwicklung im DAX nach einem starken Börsenmonat September im Oktober eine Fortsetzung finden. Allerdings sorgten schwache Konjunkturdaten für eine Stimmungseintrübung.

Das war heute los. Hierzulande war es zunächst ein schwacher Markit Einkaufsmanagerindex für den Monat September, der Anlegern die Stimmung vermieste. Dieser fiel im Vormonatsvergleich um 1,8 Punkte auf 41,7 Zähler und damit auf den schwächsten Wert seit 2009. Ähnlich enttäuschend fiel der Blick auf den jüngsten ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA aus. Während Marktexperten laut Dow Jones Newswires im Schnitt einen Wert von 50,1 Punkten erwartet hatten, landete dieser im September bei 47,8 Zählern und damit zum zweiten Mal in Folge unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Auch in diesem Fall handelt es sich um den schwächsten Wert seit 2009.

Das waren die Tops & Flops. Dem schwachen Gesamtmarktumfeld konnten im DAX am Nachmittag nur wenige Werte trotzen. Darunter auch der Indexneuling MTU Aero Engines (WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0). Die Aktie des Triebwerksherstellers verzeichnete in der Spitze Kurszuwächse von etwas mehr als 1 Prozent.

