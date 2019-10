Zürich (awp) - Die Burkhalter Gruppe expandiert in St. Gallen: Sie kauft dort die Stampfl Co. AG. Das Unternehmen beschäftigt 23 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von rund 3,3 Millionen Franken, wie Burkhalter am Dienstagabend in einem Communiqué bekannt gab. Stampfl Co biete seit 1976 vorwiegend klassische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...