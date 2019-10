Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Frankfurt (pta044/01.10.2019/18:40) - 01.10.2019 - Wie auch in den vorhergehenden Quartalen ist die Novetum AG noch im Aufbau ihrer operativen Aktivitäten. Umsatzerlöse wurden im geringen Umfang erzielt.



Die Novetum AG weist im 1. Halbjahr per 30. Juni 2019 nach ungeprüften HGB-Zahlen ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von EUR 3.325,90 (Vj.: EUR -15.462,73) aus. Bei einer Bilanzsumme von EUR 185.358,25 (Vj.: EUR 194.514,57) belief sich die Eigenkapitalquote auf über 72 Prozent. Der Bilanzverlust per 30.06.2019 betrug EUR -69.751,75 (Vorjahr: EUR -61.736,98). Der Kassenbestand betrug EUR 177.513,77 (Vj.: EUR 192.060,81).



Sascha Magsamen Vorstand



Ende der Mitteilung



Sofern in dieser Corporate News zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der Novetum AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Aktie der Novetum AG dar.



(Ende)



Aussender: Novetum AG Adresse: Hausener Weg 29, 60489 Frankfurt Land: Deutschland Ansprechpartner: Sascha Magsamen Tel.: +49 69 78808806 E-Mail: ir@novetum.de Website: www.novetum.de



ISIN(s): DE000A13SUY8 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1569948000666



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresOctober 01, 2019 12:40 ET (16:40 GMT)